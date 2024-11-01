ترامب: هاريس "غبية كحجر" وتكذب كثيراً

Advertisement

وصف المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب منافسته عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بأنها "غبية كحجر" Stupid as a rock.جاء ذلك خلال حديث ترامب في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون أمام ناخبيه في غليندان بولاية أريزونا، حيث شبه ترامب هاريس بهيلاري كلينتون التي كانت "كاذبة وفظيعة" على حد تعبيره. وقال: "إنها ليست الشخص الذي تريدون رؤيته كرئيس. ولا يتعلق الأمر حتى بأنها شخص ذو معدل ذكاء منخفض للغاية. إنها غبية للغاية".وأشار ترامب إلى أن هاريس "تكذب كثيرا ولديها معدل ذكاء منخفض لدرجة أنها لا تدرك حتى أنها تكذب".وكانت هاريس قد صرحت في وقت سابق بأنها على استعداد لإجراء اختبار إدراكي وتريد من ترامب أن يفعل الشيء نفسه.