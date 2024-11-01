البرهان في ولاية الجزيرة والجيش السوداني يستعد لهجوم كبير

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بث الجيش السوداني عبر حسابه على تليغرام، صورا لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأفاد الحساب أنه في الخطوط الأمامية في ولاية الجزيرة تحضيرا لما وصفته بالهجوم الكبير.وجاء هذا التطور وسط مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع، وأسر العديد من عناصرها.ويخوض الطرفان حاليا معارك عنيفة في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي. لكن بعد انشقاق أحد قادتها في الولاية وانضمامه الى الجيش، شنّت قوات الدعم السريع هجمات على بعض المناطق، وحصلت مواجهات، ما تسبّب بمقتل نحو 200 شخص خلال عشرة أيام، حسب السلطات ومسعفين.وأكد الجيش السوداني أن تحركاته العسكرية في المنطقة تهدف إلى تحقيق الاستقرار.وشدد الجيش السوداني على أنه سيواصل القتال حتى تحقيق النصر واستعادة الأمن في البلاد.(الحدث)