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نحو 60 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم قبل الموعد المحدد

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:40
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أدلى نحو 60 مليون أميركي بأصواتهم في وقت مبكر من الانتخابات الرئاسية العامة في البلاد التي سوف تجرى في 5 تشرين الثاني الحالي، بحسب وكالة "تاس".

أفادت بذلك بيانات جامعة فلوريدا وفقا لتقديرات الخبراء، حيث أدلى أكثر من 31 مليون شخص في مراكز الاقتراع، ونحو 28 مليون عبر البريد.
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وبحسب حسابات الخبراء، فقد أدلى 59 مليون و88 ألفا و325 ناخبا من سكان البلاد بأصواتهم قبل الموعد المحدد، بينهم أكثر من 31 مليونا شخصيا في مراكز الاقتراع، ونحو 28 مليونا منهم عبر البريد. ويلاحظ أن 38.8% ممن أدلوا بأصواتهم مبكرا من الحزب الديمقراطي، و36.2% من الحزب الجمهوري، فيما لم يشير 25% ممن أدلوا بأصواتهم إلى انتمائهم الحزبي.

وقد تصدرت ولاية تكساس قائمة الولايات التي لديها أكبر عدد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا (6.7 مليون ناخب)، وشملت المراكز الثلاثة الأولى أيضا ولاية فلوريدا (6.2 مليون ناخب) وكاليفورنيا (5.4 مليون ناخب).
      
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