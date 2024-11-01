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عربي-دولي

ترامب يتغزل بزوجته ميلانيا... ماذا قال عنها؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:55
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تغزّل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، بزوجته وكتابها "ميلانيا" الذي قال إنه الأكثر مبيعاً.

وقال ترامب في تدوينة على حسابه في منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "ميلانيا.. الكتاب الجديد الذي أصدرته السيدة الأولى السابقة، أصبح مرة أخرى الكتاب الأكثر مبيعًا في صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times. يا له من إنجاز عظيم! الكتاب رائع. نحن جميعًا فخورون جدًا بميلانيا الجميلة!!!". (العربية)
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