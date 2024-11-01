في هذا التاريخ.. إيران ستردّ على إسرائيل





وقالت الصحيفة الأميركية إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمر مسؤوليه العسكريين بالتحضير لهجوم انتقامي، يستهدف مواقع عسكرية في إسرائيل.

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وذكرت مصا]ر مطلعة أن خامنئي وجه بوضع خطط للهجوم المرتقب، بعد إطلاعه على مدى الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية.



وأضافت "نيويورك تايمز" أن خامنئي، نظرا لعدد القتلى وحجم الهجوم الإسرائيلي، قرر الرد لتجنب الظهور بمظهر "المهزوم".



وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعدون قوائم محتملة للأهداف العسكرية الإسرائيلية.



وسبق أن هدد الإيرانيون بتنفيذ رد "قاسي" بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في 25 تشرين الأول الماضي، التي تم تنفيذها ردا كذلك على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول. قررت إيران استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل، ردا على هجوم الأخيرة على عدد من منشآت عسكرية قرب طهران ومحافظتين أخريين، حسب تقرير لـ"نيويورك تايمز".وقالت الصحيفة الأميركية إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمر مسؤوليه العسكريين بالتحضير لهجوم انتقامي، يستهدف مواقع عسكرية في إسرائيل.وذكرت مصا]ر مطلعة أن خامنئي وجه بوضع خطط للهجوم المرتقب، بعد إطلاعه على مدى الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية.وأضافت "نيويورك تايمز" أن خامنئي، نظرا لعدد القتلى وحجم الهجوم الإسرائيلي، قرر الرد لتجنب الظهور بمظهر "المهزوم".وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعدون قوائم محتملة للأهداف العسكرية الإسرائيلية.وسبق أن هدد الإيرانيون بتنفيذ رد "قاسي" بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في 25 تشرين الأول الماضي، التي تم تنفيذها ردا كذلك على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن رد طهران لن يأتي إلا بعد الانتخابات الأميركية المقررة في 5 تشرين الثاني، رغم انتشار أخبار أخرى تفيد أنه قد يقع قبل الانتخابات.



ومع ذلك، قالت مصادر تحدثت إلى "نيويورك تايمز" إن إيران ستؤجل الأمر إلى ما بعد الانتخابات، خوفا من أن تؤدي التوترات المتزايدة إلى تعزيز فرص الرئيس السابق دونالد ترامب ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. (سكاي نيوز عربية)