كيف أثّر تهديد إيران بالردّ على إسرائيل على أسعار النفط؟

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للردّ على إسرائيل خلال الأيام المقبلة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 74.53 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 71.02 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)