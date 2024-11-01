Advertisement

إقتصاد

كيف أثّر تهديد إيران بالردّ على إسرائيل على أسعار النفط؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1271970-638660779518426029.jpg
Doc-P-1271970-638660779518426029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للردّ على إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 74.53 دولار للبرميل.
Advertisement

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 71.02 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-01
12:01 | 2024-11-01
12:00 | 2024-11-01
11:52 | 2024-11-01
11:42 | 2024-11-01
11:32 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24