"أعداء الداخل".. هؤلاء يريد ترامب معاقبتهم إذا فاز بالرئاسة!





واستعرض الموقع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي تعهد ترامب بمقاضاتهم أو معاقبتهم بوصفهم "أعداء داخل أميركا"، وشملت القائمة التي نشرها الموقع كلا من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

Advertisement يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان صريحا في نيته بالانتقام، إذا فاز في الانتخابات ممن يعتقد أنهم "أعداء الداخل"، وفق ما نشره موقع "أكسيوس".واستعرض الموقع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي تعهد ترامب بمقاضاتهم أو معاقبتهم بوصفهم "أعداء داخل أميركا"، وشملت القائمة التي نشرها الموقع كلا من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وضمت القائمة أيضا وسائل الإعلام والتكنولوجيا الكبرى مثل قنوات "ABC" و"CBS" و "NBC" وشركات "Meta" و"Google".



وأثار أسلوب الرئيس السابق الغامض والعشوائي في الحديث جدالا عنيفا حول من يقع على وجه التحديد في مجموعة "الأعداء"، خصوصا بعد أن طرح استخدام الجيش الأميركي ضد "المجانين اليساريين المتطرفين" على حد تعبيره.



وبحسب الموقع فإن ترامب قد لا يحتفظ بقائمة رسمية، لكن مراجعة تصريحات ترامب العامة تكشف عن قائمة ضخمة من الأعداء المفترضين الذين توعدهم بالسجن أو الملاحقة القضائية أو عقوبة أخرى.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الأول المقبل، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على منصب رئاسة الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)