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عربي-دولي

بالنسبة للصحافيين.. "الشرق الأوسط" من أخطر الأماكن في التاريخ!

Lebanon 24
01-11-2024 | 13:45
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الصراعات في الشرق الأوسط جعلت المنطقة واحدة من أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين.

وأوضح فولكر تورك في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (2 تشرين الثاني 2024)، أن "الصراعات المدمرة اليوم جعلت الشرق الأوسط أحد أخطر الأماكن في التاريخ بالنسبة للصحفيين، مما أدى إلى سقوط عدد مقلق من الضحايا الإعلاميين".
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وتقول الأمم المتحدة إن "أكثر من 61 صحفيا استشهدواأثناء أداء عملهم في عام 2024". ويذكر أن "الخسائر في صفوف الصحفيين الفلسطينيين مروعة بشكل خاص".

وأضافت الأمم المتحدة أنه "في عام 2023، استشهد 71 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام وسجن أكثر من 300 آخرين".

ودعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي. (روسيا اليوم)
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