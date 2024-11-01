هاريس تحذّر: ترامب يمثّل تهديداً للاقتصاد





ووفق حملة هاريس فإن ترامب لديه نمط من عدم الاكتراث بالديمقراطية وحكم القانون، وهو ما من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الأميركي.

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وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء. حذّرت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية المسؤولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال من أن منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب يمثّل تهديداً للاقتصاد.ووفق حملة هاريس فإن ترامب لديه نمط من عدم الاكتراث بالديمقراطية وحكم القانون، وهو ما من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الأميركي.وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وباعتباره مليارديراً صنع شهرة في مجال العقارات، دعا الرئيس السابق إلى فرض تعريفات جمركية أعلى لجلب المزيد من المصانع إلى الولايات المتحدة وخفض الضرائب على الأثرياء والشركات، بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار.



وفي كلمة لترامب في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، قال الرئيس السابق، إن الولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى، مضيفاً: "سننهي الكارثة الاقتصادية لهاريس ونطلق المعجزة الاقتصادية لترامب".