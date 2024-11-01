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عربي-دولي
كوريا الشمالية: نقف دائماً إلى جانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر
Lebanon 24
01-11-2024
|
19:40
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أكّدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارتها موسكو الجمعة أن "بلادها ستقف إلى جانب روسيا حتى تحقيق النصر في أوكرانيا"، فيما تندّد دول غربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد قوات كييف.
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وقالت تشوي سون هوي بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف: "لا شك لدينا إطلاقا في أن الجيش والشعب الروسيين سيحققان انتصاراً عظيماً في نضالهما المقدّس للدفاع عن الحقوق السيادية وأمن دولتهما".
بدوره، أشاد لافروف بالعلاقات الوطيدة بين جيشي البلدين واستخباراتهما، معرباً عن امتنان موسكو للموقف المبدئي لكوريا الشمالية.
وأضافت نظيرته الكورية الشمالية: "نكرّر التأكيد أننا نقف دائماً إلى جانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر".
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