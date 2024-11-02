العد التنازلي بدأ.. هاريس تتقدم في 4 ولايات متأرجحة وترامب قد يستعيد جورجيا

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كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ذا تايمز" أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس تتقدم في 4 ولايات متأرجحة هي ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا ونيفادا بينما تتساوى مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في أريزونا.وأضاف الاستطلاع أن تقدم هاريس يشير إلى إمكانية فوز أول سيدة سمراء بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.فيما أظهر استطلاع لموقع يوغوف تقدم ترامب على هاريس في جورجيا ونورث كارولينا، في إشارة إلى أن ترامب قد يستعيد جورجيا ويحتفظ بنورث كارولينا.ترامب لأنصاره بويسكونسن: سننتصر على هاريسوأكد ترامب لأنصاره في ولاية ويسكونسن أنه سينتصر على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسة المقررة في 5 نوفمبر.ومع بدء العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي الأميركي، قال ترامب إنه وأنصاره على بعد أيام من تحقيق الانتصار، داعيا مؤيديه من الناخبين للتصويت له بالقول إن مصير أميركا بأيديهم.وأدلى أكثر من 65 مليون ناخب بأصواتهم في انتخابات 2024 محطمين بذلك الأرقام القياسية في بعض الولايات.وأظهرت استطلاعات الرأي أن الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب يتنافسان جنبًا إلى جنب بما في ذلك في الولايات السبع المتأرجحة.وأدلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، والرئيس الأسبق باراك أوباما بصوتيهما مبكرا في الانتخابات، فيما شكك ترامب بشأن نزاهة التصويت المبكر، لكنه شجع أنصاره على الإدلاء بأصواتهم متى ما يناسبهم.(العربية)