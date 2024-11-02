تقرير أممي: جرائم قتل الصحافيين تبقى بلا عقاب إلى حد كبير

Advertisement

قالت اليونسكو السبت إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحافيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.ونقل التقرير عن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قولها إنه "في عامي 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه".وذكر التقرير أن 85% من جرائم قتل الصحافيين التي أحصتها اليونسكو منذ عام 2006 تُعتبر بلا حل. وفي مواجهة "معدل الإفلات من العقاب" هذا المرتفع جدا، دعت اليونسكو الدول إلى "زيادة جهودها في شكل كبير".في السنتين اللتين يغطيهما تقرير اليونسكو (2022-2023)، قُتل 162 صحافيا، نصفهم تقريبا كانوا يعملون في بلدان تشهد نزاعات مسلحة.في عام 2022، كانت المكسيك الدولة التي سجلت أكبر عدد من الجرائم مع 19 حالة، بفارق ضئيل عن أوكرانيا حيث قُتِل 11 صحافيا في ذلك العام.وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023 "سجلت دولة فلسطين أكبر عدد من جرائم القتل هذه: إذ قُتِل 24 صحافيا هناك". وتم قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في اليونسكو عام 2011.وبشكل عام، لفت التقرير إلى "زيادة عدد جرائم القتل في البلدان التي تشهد نزاعات".ووفقا لليونسكو، فإن مقتل الصحافيين المحليين يمثّل "86% من جرائم القتل المتعلقة بتغطية النزاعات".كذلك، أشارت المنظمة إلى أن "الصحافيين لا يزالون يُقتَلون في منازلهم أو بالقرب منها، ما يعرض عائلاتهم لخطر كبير".