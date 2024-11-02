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عربي-دولي

دوي انفجارات في كييف.. قصف على مقاطعة روسية

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:36
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دوت الانفجارات من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف، للمرة الرابعة منذ بداية اليوم السبت، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية. ولم ترد تفاصيل أخرى، مع استمرار التحذير من هجوم جوي في مدينة كييف.

وأكد النائب في البرلمان الأوكراني، يفغيني شيفتشينكو، أن العاصمة شهدت انقطاعاً جزئياً للكهرباء بعد الانفجارات، نقلا عن "تاس" الروسية.
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وفي تطور آخر، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت 6 بلدات في المقاطعة الروسية بحوالي 64 قذيفة، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وكتب غلادكوف على "تليغرام" أن القصف على عدة قرى وبلدات تم باستخدام المسيرات. وأضاف أنه أسفر عن إصابة مدنيين بجروح متفاوتة، وأدى أيضاً لتضرر العديد من المباني والمنازل الخاصة والسيارات وخطوط الغاز والكهرباء.

وأكد حاكم المقاطعة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط العديد من المسيرات.
وإلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 26 مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق روسيا خلال الليل.

ومن هذه المناطق التي ذكرها بيان الوزارة كورسك وبريانسك وبيلغورود وكالوغا وأوريول وروستوف ونيجني نوفغورود و جمهورية القرم.
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