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عربي-دولي
تسلل 4 مسيّرات من لبنان إلى داخل إسرائيل.. والعشرات يهرعون إلى الملاجئ
Lebanon 24
02-11-2024
|
05:40
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في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، فرّ عشرات الإسرائيليين إلى الملاجئ جراء تسلل 4 طائرات مسيّرة من لبنان.
وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي بتضرر مبنى في الجليل الغربي، مشيرا إلى أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في خليج حيفا وجميع أنحاء الجليل.
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وكشف الموقع عن اعتراض إحدى المسيرات، التي تسللت وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية.
بدورها ، أفادت قناة 13 الإسرائيلية بعبور 4 طائرات مسيرة من لبنان وجرى اعتراض إحداها ولحقت أضرار بمصنع في منطقة أخزيف بشمال نهاريا، مشيرة إلى دوي صافرات الإنذار في منطقة الخليج والجليل بعد انطلاق 15 صاروخاً من لبنان وتم اعتراض بعضها.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت إلى داخل البلاد من لبنان، نجح سلاح الجو في اعتراض هدف واحد".
وذكر الجيش أنه "خلال الحدث، جرت عدة محاولات اعتراض من قبل سلاح الجو، وتم تفعيل الإنذار الصاروخي بسبب الخوف من سقوط شظايا الاعتراض".
وأشارت القناة إلى إصابة 11 شخصاً بينهم 4 إصاباتهم متوسطة ليلا في جوش دان بوسط إسرائيل ، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عن اكتشاف 3 صواريخ عبرت من لبنان وأصابت 11 شخصًا.(سكاي نيوز)
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