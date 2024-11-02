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عربي-دولي

خامنئي يُهدّد إسرائيل وأميركا بـ"ردٍّ ساحقٍ"... إليكم ما قاله اليوم

Lebanon 24
02-11-2024 | 06:10
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هدّد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة بـ"ردّ ساحق" على الهجمات ضدّ إيران وحلفائها.

وقال خامنئي في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانيّة: "بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران وبالأمة الإيرانية وجبهة المقاومة". (سكاي نيوز)
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