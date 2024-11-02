هدّد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة بـ"ردّ ساحق" على الهجمات ضدّ إيران وحلفائها.



وقال خامنئي في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانيّة: "بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران وبالأمة الإيرانية وجبهة المقاومة". (سكاي نيوز)

Advertisement