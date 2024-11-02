Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي يُحقق مع جنرال بارز... إليكم ما قام به خلال رحلة إلى إسرائيل

Lebanon 24
02-11-2024 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1272299-638661516232455539.png
Doc-P-1272299-638661516232455539.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فتح الجيش الأميركي تحقيقا ضد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، للاشتباه في قيامه بدفع أحد أفراد الطاقم الجوي أثناء رحلة إلى إسرائيل في أيلول الماضي.

وأكدت إدارة التحقيقات في الجيش الأميركي لموقع "واينت" أن كوريلا، الذي يعتبر الجنرال الأكثر تأثيرا في الحرب في الشرق الأوسط، واجه جنديا أميركيا أثناء الرحلة.
Advertisement

وتطورت المواجهة بعد "مشادة حامية" بسبب انقطاع الاتصالات ومشاكل لوجستية على متن الطائرة التي كانت في طريقها لزيارة إسرائيل.

وطلب أحد أفراد الطاقم على متن الطائرة من كوريلا الجلوس وربط حزام الأمان حفاظا على سلامته، لكن يزعم أن الجنرال "فقد أعصابه"، وهاجم الجندي ودفعه بعنف. ولم يتم إيقاف كوريلا عن العمل في الوقت الحالي، على الرغم من أن الضباط الذين ينتهكون قواعد السلوك يتم إيقافهم عادة عن العمل على ذمة التحقيقات، والتي قد تستغرق أشهرا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:38 | 2024-11-02
08:27 | 2024-11-02
08:25 | 2024-11-02
08:05 | 2024-11-02
08:00 | 2024-11-02
07:54 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24