الجيش الأميركي يُحقق مع جنرال بارز... إليكم ما قام به خلال رحلة إلى إسرائيل

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فتح الجيش الأميركي تحقيقا ضد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، للاشتباه في قيامه بدفع أحد أفراد الطاقم الجوي أثناء رحلة إلى إسرائيل في أيلول الماضي.وأكدت إدارة التحقيقات في الجيش الأميركي لموقع "واينت" أن كوريلا، الذي يعتبر الجنرال الأكثر تأثيرا في الحرب في الشرق الأوسط، واجه جنديا أميركيا أثناء الرحلة.وتطورت المواجهة بعد "مشادة حامية" بسبب انقطاع الاتصالات ومشاكل لوجستية على متن الطائرة التي كانت في طريقها لزيارة إسرائيل.وطلب أحد أفراد الطاقم على متن الطائرة من كوريلا الجلوس وربط حزام الأمان حفاظا على سلامته، لكن يزعم أن الجنرال "فقد أعصابه"، وهاجم الجندي ودفعه بعنف. ولم يتم إيقاف كوريلا عن العمل في الوقت الحالي، على الرغم من أن الضباط الذين ينتهكون قواعد السلوك يتم إيقافهم عادة عن العمل على ذمة التحقيقات، والتي قد تستغرق أشهرا. (روسيا اليوم)