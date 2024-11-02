روسيا تعلن عن محادثات "استراتيجية" مع كوريا الشمالية

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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، مشاورات استراتيجية في العاصمة موسكو.وذكرت الخارجية الروسية في بيان، السبت، أن الجانبين تناولا أمس العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، وأكدت أهمية تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في حزيران الماضي.وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا أيضا القضايا الدولية، حيث أكدا أن "التصرفات الاستفزازية للولايات المتحدة وحلفائها تسببت في توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا".وبحسب البيان، أعرب الجانب الروسي عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية الشمالية لمنع "السياسة العدوانية" للولايات المتحدة وحلفائها ولضمان السلام والاستقرار في المنطقة.واتفق لافروف وتشوي على مواصلة المشاورات والحوار الاستراتيجي بين البلدين. (الاناضول)