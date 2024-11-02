Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن عن محادثات "استراتيجية" مع كوريا الشمالية

Lebanon 24
02-11-2024 | 09:39
A-
A+

Doc-P-1272341-638661581282141215.jpg
Doc-P-1272341-638661581282141215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، مشاورات استراتيجية في العاصمة موسكو.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان، السبت، أن الجانبين تناولا أمس العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، وأكدت أهمية تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في حزيران الماضي.
Advertisement
وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا أيضا القضايا الدولية، حيث أكدا أن "التصرفات الاستفزازية للولايات المتحدة وحلفائها تسببت في توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا".
وبحسب البيان، أعرب الجانب الروسي عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية الشمالية لمنع "السياسة العدوانية" للولايات المتحدة وحلفائها ولضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
واتفق لافروف وتشوي على مواصلة المشاورات والحوار الاستراتيجي بين البلدين. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:23 | 2024-11-02
12:36 | 2024-11-02
11:52 | 2024-11-02
11:43 | 2024-11-02
11:34 | 2024-11-02
11:23 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24