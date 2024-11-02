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عربي-دولي

حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية لنظام كييف بقيمة 425 مليون دولار

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:00
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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 425 مليون دولار، تتكون من أسلحة ومعدات مطلوبة بشكل عاجل في الحرب المستمرة مع روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل تقديم مساعدة دفاعية إضافية لكييف.
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وأوضح أن الحزمة الدفاعية الجديدة تشمل العديد من المركبات المدرعة والذخيرة والمعدات الطبية، فضلا عن الأسلحة اللازمة بشكل عاجل للأغراض الدفاعية في حرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.
وأضاف أن الحزمة تضم أيضا صواريخ وأنظمة دفاع جوي، ومعدات مثل ذخيرة جو-أرض وأنظمة مدفعية إضافية وقنابل يدوية وصواريخ سترينجر.
وأكد على أن هذه الحزمة هي مؤشر على التصميم على زيادة المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا. (الاناضول)
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