Advertisement

عربي-دولي

حماس: مستعدون للتعامل بإيجابية مع أي مقترح يضمن هذين الشرطين

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1272364-638661613544426045.jpg
Doc-P-1272364-638661613544426045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، السبت، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عداونه".
وأضاف أن "الحركة تتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".
Advertisement
وتابع الرشق أن "لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأميركية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة".
كما أشار الرشق إلى أن "مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذر الرماد في العيون، فهي لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين".
وأبلغت الدول التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة حماس، وفقا لمصادر القناة 12 الإسرائيلية.
وتصر حماس على أن الشرط الضروري لأي صفقة لإطلاق سراح الرهائن هو التزام إسرائيل بوقف كامل للحرب وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:23 | 2024-11-02
12:36 | 2024-11-02
11:52 | 2024-11-02
11:43 | 2024-11-02
11:34 | 2024-11-02
11:23 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24