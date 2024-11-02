13 دولة تحصل على صفة شريك "بريكس"

حصلت 13 دولة على صفة شريك "بريكس" في أعقاب قمة المجموعة في قازان الروسية الشهر الماضي،، حسبما أكد المتحدث باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال اليوم السبت، دون أن يذكرها.



وقال المتحدث الهندي خلال مؤتمر صحفي: "تم قبول 13 دولة كدول شريكة. لقد كان ذلك قرارا جماعيا لدول بريكس"، مضيفا أن وضع الدولة الشريكة يختلف عن العضوية الكاملة. (روسيا اليوم)

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