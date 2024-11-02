من داخل أحد الأنفاق.. هذا ما وجدهُ الجيش الإسرائيلي في غزة (صور وفيديو)

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت أنه دمر مصنعا تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة.وزعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: "في إطار نشاط قوات "الفرقة 252" في وسط قطاع غزة عثرت قوات الجيش على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس".وذكر أنه تم العثور في المصنع تحت الأرض على مخارط ومئات القطع المستخدمة في إنتاج القذائف الصاروخية والقذائف والقنابل اليدوية إلى جانب وسائل غوص كانت مخصصة لعمليات تسلل عناصر حماس إلى إسرائيل عبر البحر.وزعم بأنه تم العثور في النفق على عدة غرف للإقامة الطويلة احتوت على فرن، وأدوات طبخ، وطعام، وأسرّة، ومكاتب كانت تستخدم من قبل عناصر الحركة أثناء الحرب.