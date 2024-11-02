اتصال هاتفي إماراتي قطري أكّد على منع توسيع الصراع وتطوير التعاون المشترك

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ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في اتصال هاتفي يوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تطرّق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مركّزين على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكدا أهمية العمل على منع توسيع نطاق الصراع في المنطقة وتجنب تداعيات أزمات جديدة. كما شددا على ضرورة إيجاد مسار واضح لتحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى "حل الدولتين"، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن لجميع الأطراف. (سكاي نيوز)