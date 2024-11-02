بولتون يحذّر من رفض ترامب لنتائج الانتخابات في حال خسارته

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حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون من احتمال رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال خسارته، داعياً إلى الاستعداد لمواجهة هذا السيناريو إذا فازت الديمقراطية كامالا هاريس.وسئل مستشار الأمن القومي السابق، الذي انقلب على ترامب، عما إذا كان يعتقد أن الرئيس السابق سيقبل النتائج إذا لم تكن لصالحه يوم الثلاثاء، ورد بالقول: "لا، لا أعتقد ذلك. وأعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لذلك".وأضاف بولتون: "أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لأن ترامب لا يخسر أبدا. وإذا خسر، فسيعتبر أن منصب الرئاسة سرق وسيكون الأمر صعبا".كما أشار إلى أن ترامب قد "يعلن الفوز بالانتخابات مبكرا"، داعيا إلى الاستعداد لذلك. (سكاي نيوز)