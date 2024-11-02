عن مصير محمد الضيف.. هذا ما قالته حماس

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علقت حركة "حماس" على تقرير أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية حول مصير القائد العام لكتائب "القسام" محمد الضيف.وقالت الحركة إنه "لا صحة لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية منسوباً إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة، حول مصير القائد محمد الضيف، حفظه الله".وأضافت في بيان مقتضب: "نجدد دعوتنا لكافة وسائل الإعلام، إلى تحرّي الدقة والمصداقية والمهنية". (عربي21)