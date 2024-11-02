"سرايا القدس" تقصف سديروت

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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف سديروت ومفلاسيم ومنطقة غلاف غزة برشقات صاروخية".وأوضحت "سرايا القدس": "قصفنا سديروت ومفلاسيم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صافرات الإنذار دوت في سديروت ومنطقة غلاف غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا من شمال قطاع غزة وسقطتا في منطقة مفتوحة". مشيرا إلى أنه "لا توجد إصابات". (روسيا اليوم)