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بغداد تحذر: لن نسمح باستغلال أراضينا لأهداف عسكرية

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:13
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قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، خلال تصريحات، بأن العراق يرفض بشكل قاطع أي محاولات لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية.
 
وأكد المستشار أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية لضمان عدم تجاوز سياساتها، مشيرًا إلى أن بغداد أجرت حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز التزام جميع الأطراف بهذه السياسات. (سكاي نيوز)
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