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عربي-دولي

هاريس: أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:20
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أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، خلال تجمع انتخابي في نورث كارولينا، أنها ستبذل كل جهد ممكن لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط إذا حصلت على منصب الرئيس.

 وأوضحت هاريس: "عندما أكون رئيسة، سأعمل بجد لوقف الحرب في الشرق الأوسط"، مشددة على أهمية تحقيق السلام في تلك المنطقة.
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وأضافت: "نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن الإسرائيليون".

وتابعت قائلة: "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين". (سكاي نيوز)
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