هاريس: أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين

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أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، خلال تجمع انتخابي في نورث كارولينا، أنها ستبذل كل جهد ممكن لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط إذا حصلت على منصب الرئيس.وأوضحت هاريس: "عندما أكون رئيسة، سأعمل بجد لوقف الحرب في الشرق الأوسط"، مشددة على أهمية تحقيق السلام في تلك المنطقة.وأضافت: "نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن الإسرائيليون".وتابعت قائلة: "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين". (سكاي نيوز)