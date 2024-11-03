حول "إعادة سكان الشمال".. ماذا كشف نتنياهو؟

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنّ "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم يمر عبر إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني ومنع إعادة التسلح والرد بحزم على أي هجوم ضدنا".



تابع: "سنقطع أنبوب الأكسجين الخاص بحزب الله من إيران عبر سوريا"، مهدداً "سنضرب أي محاولة لإعادة تسلح حزب الله".

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