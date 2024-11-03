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عربي-دولي

حول "إعادة سكان الشمال".. ماذا كشف نتنياهو؟

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:27
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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنّ "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم يمر عبر إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني ومنع إعادة التسلح والرد بحزم على أي هجوم ضدنا".

تابع: "سنقطع أنبوب الأكسجين الخاص بحزب الله من إيران عبر سوريا"، مهدداً "سنضرب أي محاولة لإعادة تسلح حزب الله".
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