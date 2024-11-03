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عربي-دولي
مقتل 11 مدنياً في المساجد بالسودان.. قوات الدعم السريع متهمة بانتهاكات جديدة
Lebanon 24
03-11-2024
|
12:03
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قال مراسل الحرة في السودان إن 11 مدنيا من المحتجزين داخل المساجد في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة وسط السودان، من قبل قوات الدعم السريع، لقوا مصرعهم، وذلك نقلا عن منصة "نداء الوسط" الإخبارية.
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ونقل المصدر أن القتلى توفوا نتيجة "إطلاق الأعيرة النارية من قبل قوات الدعم السريع، إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية".
في المقابل، اتهمت "لجان المقاومة" في مدينة "الحصاحيصا" بولاية الجزيرة قوات الدعم السريع بـ"إجبار" سكان قرية "شرفت الحلاوين" على مغادرتها، إلى جانب "نهبها جميع الممتلكات العامة ومقتنيات السكان".
قالت لجنة من الناشطين المحليين في السودان، اليوم الثلاثاء، إن 31 شخصا قتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني وسط البلاد، الأحد الماضي.
قبل أيام، شهدت السودان حادثا مشابها، بعدما أعلنت لجنة من الناشطين المحليين أن 31 شخصا قتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني وسط البلاد.
وأضافت "لجنة المقاومة" في ود مدني، في بيان حينها، أن الهجوم وقع "بعد صلاة العشاء" واستهدف مسجد "الشيخ الجيلي" ومحيطه في حي الامتداد الغربي، في عاصمة ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم مباشرة. (الحرة)
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