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عربي-دولي

غوتيريش "قلق جداً".. والسبب وجود قوات كورية شمالية في روسيا

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:10
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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه الشديد" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا، واحتمال انتشارها على الجبهة في مواجهة أوكرانيا، وفق ما ذكر المتحدث باسمه الأحد في بيان.

وقال ستيفان دوجاريك في البيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإرسال قوات من جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك احتمال نشرها في منطقة النزاع".
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وذكر البيان أن "هذا الأمر سيمثل تصعيدا بالغ الخطورة للنزاع" بين كييف وموسكو.

ونقل دوجاريك عن غوتيريس قوله "يجب فعل كل شيء لتجنب أي تدويل لهذا النزاع"، مكررا الدعوة إلى "بذل جهود جادة" لإنهاء الحرب.

وتحدثت تقارير غربية عن نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا للقتال ضد أوكرانيا، فيما تؤكد دول غربية أن هؤلاء على وشك الانتشار في ساحة المعركة في منطقة كورسك الروسية، حيث يسيطر الجيش الأوكراني على مئات الكيلومترات المربعة منذ أغسطس.
 
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