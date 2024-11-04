Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

Lebanon 24
04-11-2024 | 00:43
A-
A+
Doc-P-1272897-638663031060459251.jpg
Doc-P-1272897-638663031060459251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

فقد قالت القناة 12 الإسرائيلية وموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة، من خلال رسالة، إلغاء اتفاقيتها مع وكالة "الأونروا" التي نظمت أنشطتها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.
Advertisement

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في وقت سابق مشروع قرار يحظر عمل الأونروا في إسرائيل.

وجاء في نص الرسالة الموجهة من الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أنه تعقيبا على قرار الكنيست في الثامن والعشرين من أكتوبر 2024، تم إبلاغ الأمم المتحدة أن إسرائيل ستحظر عمل الأونروا حيث سيدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ خلال الشهور الثلاثة المقبلة

وأشارت الرسالة إلى أنه خلال هذه الشهور، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بطريقة "لا تقوض أمن إسرائيل".

وأضافت أن إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة التعاون معها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:41 | 2024-11-04
03:37 | 2024-11-04
03:35 | 2024-11-04
03:34 | 2024-11-04
03:30 | 2024-11-04
03:20 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24