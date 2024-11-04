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عربي-دولي

الجيش الأوكراني يواجه "واحدة من أقوى الهجمات الروسية"

Lebanon 24
04-11-2024 | 00:51
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حذر قائد الجيش الأوكراني من أن قواته تواجه "واحدة من أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الحرب حيث زعمت روسيا أنها استولت على المزيد من القرى والبلدات على خط المواجهة شرقي أوكرانيا.

وتحقق روسيا مكاسب بصورة متواصلة في إقليم دونباس الشرقي، رغم محاولات الجيش الأوكراني تعطيل هذا الزخم باحتلال أجزاء من مقاطعة كورسك الروسية.
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وذكرت رويترز، نقلاً عن بيانات مفتوحة المصدر، أن القوات الروسية تتقدم بأسرع وتيرة لها منذ عام على الأقل.

وقال القائد العام لأوكرانيا أوليكساندر سيرسكي، في بيان على تلغرام صباح السبت، إن الوضع على خط المواجهة "لا يزال صعبًا" وأن بعض المناطق "تتطلب تجديدًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية".

وقال إن قوات كييف "تمنع واحدة من أقوى الهجمات الروسية منذ بداية الغزو الكامل"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
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