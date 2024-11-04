Advertisement

عربي-دولي

قبيل ساعات من الموعد المنتظر.. ترامب وهاريس متعادلان في آخر استطلاع رأي

Lebanon 24
04-11-2024 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1272917-638663056046795137.jpg
Doc-P-1272917-638663056046795137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسط حماسة غير مسبوقة بين الناخبين وانقسام كبير أيضاً، تترقب الولايات المتحدة التي تفصلها ساعات قليلة عن يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني، هوية الفائز واسم ساكن البيت الأبيض الجديد.
Advertisement
 
فيما أظهر الاستطلاع الأخير لشبكة "إن بي سي نيوز" عادلاً في الدعم الشعبي بين نائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب.

إذ حصل كلا المرشحين على 49% من أصوات الناخبين المسجلين في هذا الاستطلاع الذي أجري ما بين 30 تشرين الاول و 2 تشرين الثاني، وشمل ألف ناخب مسجل.

الاقتصاد والاجهاض والعمال
وفي التفاصيل، أظهر استطلاع الرأي هذا أن هاريس تعتمد على الدعم المتزايد بين الديمقراطيين، ودفاعها عن حقوق الإجهاض.

كما يشكل دفاعها عن الطبقة الوسطى، نقطة تلعب لصالحها.
 
بينما يعتمد ترامب في حملته الانتخابية على مزاياه في المواضيع الاقتصادية، إضافةً للآراء الإيجابية التي تشكلت خلال فترة رئاسته السابقة.

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أنه بغض النظر عمن سيفوز في السباق الرئاسي، يعتقد 60% من الناخبين أن البلاد ستظل منقسمة.

كذلك بين أنه على الرغم من النشاط المحموم في الأسابيع الأخيرة ومليارات الدولارات التي صرفت على الإعلانات من قبل حملتي المرشحين، لم تتغير الأرقام إلا بشكل طفيف عن عدة استطلاعات سابقة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:41 | 2024-11-04
03:37 | 2024-11-04
03:35 | 2024-11-04
03:34 | 2024-11-04
03:30 | 2024-11-04
03:20 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24