مستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارات في الضفة الغربية (فيديو)

قام مستوطنون إسرائيليون فجر اليوم الإثنين بإحراق نحو 20 سيارة، بعد مهاجمتهم مدينة البيرة وبلدة دير دبوان في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من السيارات فيها قبل أن ينسحبوا".



وذكرت تقارير محلية أن بعض السيارات مملوكة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأخرى تابعة لوفد طبي أردني.

👈شاهد | عصابات المستوطنين تعتدي على ممتلكات الأهالي وتحرق عددا من السيارات في مدينة البيرة pic.twitter.com/QtTTLHDCUT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2024 Advertisement

وأضافت "وفا" أن عربات الإطفاء هرعت لإخماد النيران التي اشتعلت في 20 سيارة.



وذكرت الوكالة أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها المنطقة لإخماد النيران، ثم هربوا.



كما أحرق مستوطنون سيارة في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، وكتبوا "شعارات عنصرية" على جدار، حسب "وفا".(سكاي نيوز)



