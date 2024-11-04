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ترامب: أعتقد أنه يمكن أن أخسر

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:18
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فيما يحبس الأميركيون أنفاسهم بانتظار يوم غد الثلاثاء الذي سيحدد الرئيس الجديد للبلاد، أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه متقدم بشكل كبير عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال في اتصال هاتفي مع شبكة "أي بي سي" الأميركية اليوم الإثنين إنه متقدم بقارق كبير.
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كما توقع أن يعلن اسم الفائز في الانتخابات بحلول ليل الثلاثاء.
أما حين سئل عما إذا كان يعتقد أن هناك أي طريقة يمكن أن يخسر فيها، فأجاب ترامب بأن ذلك ممكن أن يحصل.
وقال "أعتقد أنه يمكن أن أخسر.. أعني أن هذا قد يحدث، أليس كذلك؟"
لكنه عاد وكرر أنه " متقدم بشكل كبير جدا، رغم امكانية حدوث أشياء سيئة"، وفق تعبيره.
وكان المرشح الجمهوري اعتبر أمس من ولاية بنسلفانيا أن استطلاعات الرأي "كاذبة".
كما شدد أمام حشد من ناخبيه على أنه يتوقع فوزا كبيرا في الانتخابا، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع أن يتخيل خسارته إلا إذا كانت انتخابات فاسدة".
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