Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية مصر لنظيره الإيراني: حذار جر المنطقة لحرب إقليمية

Lebanon 24
04-11-2024 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1273062-638663215498161174.png
Doc-P-1273062-638663215498161174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة، مؤكداً على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية.
 
Advertisement
وأكد موجهاً كلامه لنظيره الإيراني عباس عراقجى اليوم الاثنين، على موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار الملكية اللبنانية ودون تدخلات خارجية.

وكانت طهران جددت تأكيدها أن الرد سيكون حازماً وقاطعاً على إسرائيل، وذلك وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، شدد السبت أن "رد بلاده سيكون قاسياً". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:31 | 2024-11-04
07:25 | 2024-11-04
07:09 | 2024-11-04
06:59 | 2024-11-04
06:59 | 2024-11-04
06:35 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24