وزير خارجية مصر لنظيره الإيراني: حذار جر المنطقة لحرب إقليمية

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة، مؤكداً على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية.

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وأكد موجهاً كلامه لنظيره الإيراني عباس عراقجى اليوم الاثنين، على موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار الملكية اللبنانية ودون تدخلات خارجية.



وكانت طهران جددت تأكيدها أن الرد سيكون حازماً وقاطعاً على إسرائيل، وذلك وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.



وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، شدد السبت أن "رد بلاده سيكون قاسياً". (العربية)