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عربي-دولي
"زي مُهترئ".. الإعلام الإسرائيلي يكشف تردّي حالة الجيش!
Lebanon 24
04-11-2024
|
06:18
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كشف الإعلام الإسرائيلي مدى العبء الذي تعاني منه قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بشكل يؤثر على المستوى العملياتي عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً.
وأمضت كتائب الاحتياط وألوية الاحتياط الإسرائيلية، معظم العام الماضي، بزي رسمي مهترئ، وهي منهكة بسبب زيادة أيام الخدمة في الحرب، وبحاجة إلى الاستبدال، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم".
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وقبل بضعة أشهر، بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات لإعادة تجنيد جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم مسبقاً، وما حصل هو أنه تمت إعادة 70 ألف جندي من الإعفاء إلى وحداتهم الأم في العام الماضي.
ومن الواضح بالفعل، أن الوحدات الاحتياطية ستستمر في تحمل الضغط الثقيل، مع عدد أيام خدمة أكبر بكثير من ذي قبل.
وتركزت الاستدعاءات، وفق وسائل إعلام الإسرائيلية، على ألوية "ألكسندروني وكرملي وعوديد"، كانت في غزة ولبنان، فيما اللواء 646 كان في شمال الضفة الغربية.
وتكشف البيانات التي حصلت عليها "إسرائيل هيوم"، الحجم الذي لا يمكن تصوره للاحتياط الذي خدمه الجنود في غزة ولبنان والضفة.
وأوضحت أن أيام الاحتياط تعادل نحو 15 سنة وأكثر في السنوات العادية، وفق تقرير "يسرائيل هيوم".
وأشارت إلى أنه مع وجود قانون التجنيد في الخلفية والضجة المحيطة باستمرار عدم تجنيد اليهود المتشددين، فإن الأرقام التي تم الكشف عنها، تظهر عمق الثمن الذي يدفعه جنود الاحتياط، والضغط على الجيش الاسرائيلي.
وتتعلق البيانات المعلنة، بالفترة قبل الدخول البري إلى لبنان، أي قبل أكثر قليلاً من الشهر، ويجب إضافة حوالى خمسة أسابيع احتياطية إضافية إلى هذه الأرقام.
(إرم نيوز)
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