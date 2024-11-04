بينهم طفل.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

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(روسيا اليوم)

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي اليوم إلى أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وقلقيلية.ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول 2023 بلغ أكثر من 11 ألفا، و600 مواطن من الضفة والقدس.وشدد البيان على "أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".