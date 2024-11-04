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عربي-دولي

متى ستقوم إيران بالردّ على إسرائيل... ومن سيُشارك في الهجوم؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:00
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ذكر موقع ""عربي 21" أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال قال إن "إيران أرسلت رسالة دبلوماسية، متحديّة بأنها تُخطط لردّ معقد، يتضمن رؤوساً حربية أقوى وأسلحة أخرى.

وقال مسؤولون إيرانيون وعرب إن "إيران أبلغت دبلوماسيين عربا، أن جيشها التقليدي سوف يُشارك؛ لأنها فقدت أربعة جنود ومدنيا في الهجوم الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة الأميركية.
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وتابعت "وول ستريت جورنال": "لا يعني إشراك جيشها النظامي، أن قواتها سوف يتم نشرها، ولكن الحرس الثوري الإسلامي شبه العسكري الذي يتعامل عادة مع المسائل الأمنية الإسرائيلية، لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة".

وقال مسؤول مصري للصحيفة إن "إيران حذرت بشكل خاص من رد قوي ومعقد، فيما قال مسؤول إيراني: "لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعيّن عليهم الردّ".

وأضاف أنّ "إيران قد تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".

وأضاف المسؤولون الإيرانيون والعرب أن "إيران لا تُخطط للحدّ من ردها بالصواريخ والطائرات من دون طيار كما فعلت الهجمتان السابقتان، وأيّ صواريخ تُستخدم ستكون لها رؤوس حربية أكثر قوة".

وقال مسؤول إيراني إن "عاملا آخر في ردّ إيران هو الانتخابات الأميركية. وأضاف أنّ "إيران لا تُريد التأثير على الانتخابات الأميركية بهجومها"، موضحاً أن الردّ سيأتي بعد تصويت يوم الثلاثاء، ولكن قبل تنصيب رئيس جديد في كانون الثاني". (عربي 21)
 
 
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