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عربي-دولي

حزب معارض في مولدوفا يرفض الاعتراف بنتائج التصويت في الخارج

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:42
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أعلن حزب الاشتراكيين المولدوفي أنه لا يعترف بالتصويت في مراكز الاقتراع بالخارج، والذي تم بفضله إعلان فوز مايا ساندو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمس الأحد.

ووصف الحزب في بيان نشره عبر "تلغرام" ساندو بأنها "أصبحت رئيسة للشتات"، وأضاف أنها "رئيسة غير شرعية، لا يعترف بها إلا رعاتها والقيمين عليها من الخارج، أما شعب مولدوفا فيشعر بالخداع والسرقة"، مشددا على أن غالبية المولدوفيين صوتت ضد سياسات الحكومة الحالية. (روسيا اليوم)
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