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سماع دويّ انفجار في ريف دمشق... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 10:10
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أشارت وكالة "سانا" إلى سماع دوي انفجار في محيط دمشق.
 
 
وبحسب المعلومات، شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة غارة على ريف دمشق.
 
 
وقد استهدفت الغارة مُحيط منطقة السيّدة زينب.
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ريف دمشق

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