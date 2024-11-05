في آخر تجمع انتخابي.. هاريس: كل صوت مهم

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قبيل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع بالثلاثاء الكبير، حذّرت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها، الإثنين، من أنّ "هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ".وقالت نائبة الرئيس: "لدينا الفرصة لأن نطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام"، في إشارة إلى منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي لم تسمّه.