مستوطنون يهاجمون جنديتين إسرائيليتين ويفرّون





وقال الجيش إن الجنديتين تلقتا الرعاية الطبية في مكان الحادث، بينما فر المهاجمون الذين تلاحقهم قوات الأمن.

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وأضاف: "يدين الجيش الإسرائيلي أي عنف ضد جنوده، وسيواصل العمل للحفاظ على النظام في الضفة الغربية". أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مستوطنين هاجموا جنديتين في موقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة، في حادث غير معتاد.وقال الجيش إن الجنديتين تلقتا الرعاية الطبية في مكان الحادث، بينما فر المهاجمون الذين تلاحقهم قوات الأمن.وأضاف: "يدين الجيش الإسرائيلي أي عنف ضد جنوده، وسيواصل العمل للحفاظ على النظام في الضفة الغربية".

ويشن المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفي بعض الأوقات تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لكن من النادر أن يستهدف المستوطنون جنودا إسرائيليين.