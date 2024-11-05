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عربي-دولي
هل تنبأ برنامج "عائلة سيمبسون" بنتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية؟
Lebanon 24
05-11-2024
|
02:28
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ثبت أن برنامج "عائلة سيمبسون" يتمتع بقدرة خارقة على التنبؤ بدقة وبشكل صادم ببعض الأحداث المهمة، وانتشرت صورة من إحدى الحلقات التي توقعت فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي حلقة بعنوان "Bart to the Future"، بثت عام 2000 ظهر دونالد ترامب على أنه رئيس الولايات المتحدة، كما تظهر في الحلقة شخصية "ليزا" كرئيسة، والتي تقول أثناء وجودها في المكتب البيضاوي: "كما تعلمون، لقد ورثنا أزمة كبيرة في الميزانية من الرئيس ترامب".
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وقد انتشرت هذه الحلقة على نطاق واسع عندما أصبحت هاريس أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة، حيث وهي ترتدي ملابس مطابقة لما ظهرت فيها "ليزا" في الحلق وهي سترة أرجوانية ولآلئ. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
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