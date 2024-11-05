في أول فرز للأصوات الحضورية بالانتخابات الأميركية.. ماذا اظهرت النتائج؟

في انتخابات رئاسية هي الأكثر تنافسية في تاريخ الولايات المتحدة، بدا تعادل كامالا هاريس ودونالد ترامب في أول فرز حضوري للأصوات في الانتخابات "مناسبا".



فبعد فرز الأصوات الستة ببلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيوهامبشاير، حصل دونالد ترامب على ثلاثة أصوات وحصلت كامالا هاريس على ثلاثة أصوات.

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وتتمتع ديكسفيل نوتش بهذا التقليد الذي يعود إلى عام 1960 لكونها أول بلدة تكمل التصويت الحضوري في تاريخ البلاد.



وبعد عزف النشيد الوطني بشكل حماسي داخل مركز الاقتراع، بدأ الناخبون الستة في الإدلاء بأصواتهم عند منتصف الليل واكتمل فرز الأصوات بعد 15 دقيقة.