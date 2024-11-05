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عربي-دولي

طعنها وألقاها من الطابق الثامن.. جريمة مروعة بحق فتاة أثناء عملها

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:07
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هزت واقعة مأساوية منطقة بولاق أبو العلا التابعة لمحافظة القاهرة، حيث لقيت فتاة مصرعها بعدما تعرضت للطعن والسقوط من الطابق الثامن.
 
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوجود جثة لفتاة وبها آثار طعنات.
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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين سقوط الفتاة من الطابق الثامن وبهى آثار طعنات في جسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة للعرض على الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وأمرت رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

وفي هذا الشأن، قالت صديقة الفتاة وفقا لموقع "القاهرة 24" إن "المجني عليها كانت تعمل عاملة نظافة في المنازل وذهبت لتنظيف إحدى الشقق السكنية، وكانت متواجدة المالكة حتى أخبرتها أنها ستذهب لشراء بعض الطلبات".

وأضافت: "تفاجأت المجني عليها بخروج شخص من غرفة وتهجم عليها وحاولت مقاومته ولكن فشلت، وأخرج المتهم سلاحا أبيض مطواة ووجه إليها عدة طعنات في جسدها وألقاها من الطابق الثامن، مؤكدة أن المجني عليها كانت تحمل مسؤولية بيتها ووالدتها وذهبت لتنظيف الشقة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه بسبب حاجتها للمال. (روسيا اليوم)

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