رأسمال واحتياطيات مصارف الإمارات ترتفع بشكل لافت

تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم في نهاية تموز الماضي.



وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات إلى 502.6 مليار درهم في نهاية تموز الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5 بالمئة مقابل 454.9 مليار درهم في تموز 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7 بالمئة أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي. (سكاي نيوز)

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