Advertisement

إقتصاد

رأسمال واحتياطيات مصارف الإمارات ترتفع بشكل لافت

Lebanon 24
05-11-2024 | 19:37
A-
A+
Doc-P-1273567-638664109404890597.jpg
Doc-P-1273567-638664109404890597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم في نهاية تموز الماضي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات إلى 502.6 مليار درهم في نهاية تموز الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5 بالمئة مقابل 454.9 مليار درهم في تموز 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7 بالمئة أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي. (سكاي نيوز)
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2024-11-05
21:25 | 2024-11-05
21:10 | 2024-11-05
21:00 | 2024-11-05
20:55 | 2024-11-05
20:39 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24