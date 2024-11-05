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عربي-دولي
روسيا: أوكرانيا قادرة على صنع قنبلة إشعاعية
Lebanon 24
05-11-2024
|
07:32
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من عدم قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحة نووية، فإنها قادرة على صنع "قنبلة إشعاعية"، وهي سلاح غير نووي عبارة عن مزيج يتكون من متفجرات ومواد مشعة.
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وأضافت الوزارة أن العملية العسكرية الروسية منعت كييف على الأرجح من المضي قدماً في برنامجها النووي.
وتستنكر أوكرانيا اتهامات موسكو بأنها شكلت أي تهديد لروسيا قبل اندلاع الحرب في عام 2022.
وتخلت أوكرانيا طواعية عن إنتاج أسلحة نووية مقابل ضمانات بشأن حدودها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقد قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية في القوات الروسية، إيغور كيريلوف، إن الحرب منعت كييف من تنفيذ برنامجها النووي. وقال كيريلوف: "لم تسمح العملية العسكرية الخاصة للجانب الأوكراني بتنفيذ برنامجه النووي الخاص"، مشيراً إلى أن "محاولات ابتزاز نووي" من جانب أوكرانيا.
وأكد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول الماضي، طلب تسريع عضوية أوكرانيا في "الناتو" أو السماح بحيازة أسلحة نووية، حسب تأكيد كيريلوف.
وأضاف كيريلوف أنه "في شباط 2022 أكد زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ الأمني نيته استعادة الوضع النووي لأوكرانيا". ( الحدث)
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