بشأن الرد على إسرائيل.. هذا ما قاله مسؤول إيراني

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، من باكستان، إن إيران "لا تسعى" إلى التصعيد لكن "لها الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك في ما يتعلق برد محتمل على الضربات الإسرائيلية التي طالت إيران في 26 تشرين الأول.وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني إسحق دار في إسلام أباد "على عكس إسرائيل"، لا تسعى طهران إلى التصعيد، "لكن لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها" مشيراً إلى أن إيران "سترد على عدوان" إسرائيل "وفقاً للوقت والوضع الذي تحدده، وبطريقة مناسبة، بطريقة مدروسة ومحسوبة جيداً". (العربية)