Advertisement

عربي-دولي

بشأن الرد على إسرائيل.. هذا ما قاله مسؤول إيراني

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1273586-638664128676045589.jpg
Doc-P-1273586-638664128676045589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، من باكستان، إن إيران "لا تسعى" إلى التصعيد لكن "لها الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك في ما يتعلق برد محتمل على الضربات الإسرائيلية التي طالت إيران في 26 تشرين الأول.
Advertisement

وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني إسحق دار في إسلام أباد "على عكس إسرائيل"، لا تسعى طهران إلى التصعيد، "لكن لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها" مشيراً إلى أن إيران "سترد على عدوان" إسرائيل "وفقاً للوقت والوضع الذي تحدده، وبطريقة مناسبة، بطريقة مدروسة ومحسوبة جيداً". (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2024-11-05
08:25 | 2024-11-05
08:10 | 2024-11-05
08:00 | 2024-11-05
07:55 | 2024-11-05
07:39 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24