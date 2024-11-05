الجيش المصري يعلن تحطّم مروحية ومصرع ضابطين

أعلنت القوات المسلحة المصرية، تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء، بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب، نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.



وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء. (روسيا اليوم)

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